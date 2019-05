Normannia Gmünd bestreitet vorletztes Abschiedsspiel in Nöttingen

In der Fußball-​Oberliga steht für den 1 . FC Normannia Gmünd das zunächst vorletzte Spiel auf dem Programm, ehe man den bitteren Gang zurück in die Verbandsliga gehen wird. Zu Gast ist man am Samstag ( 15 . 30 Uhr) beim Tabellensechsten FC Nöttingen, für den es in dieser Saison um nichts mehr geht.

Für Traub sei das auch eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, wenn er jetzt sein Stammpersonal tauschen würde. „Vor allem, wenn ich an unser letztes Spiel gegen den SV Oberachern denke. Da können wir ja noch entscheidend in den Abstiegskampf eingreifen. Da werden wir uns nichts nachsagen lassen“, so Traub weiter.





Nach der Leistung gegen den FSV Bissingen am vergangenen Wochenende konnten die–Kicker mal wieder erhobenen Hauptes vom Feld gehen, da selbst ein Sieg gegen den Tabellendritten möglich gewesen wäre. Am Ende wurde es ein, das. Remis in dieser Saison. Und irgendwie passte es auch zur Saison der Normannia, dass nach dieser ordentlichen Leistung letztlich der Abstieg besiegelt gewesen ist. Nun können sich die Gmünder noch in zwei Spielen zeigen – vor allem aber auch beweisen. Und das haben sie tatsächlich auch vor. Nichts ist es damit, die Saison nun nach dem feststehenden Abstieg einfach austrudeln zu lassen oder Spielern, die wenig gespielt haben, Einsatzzeiten zu geben. Das macht–Trainer Holger Traub ganz klar: „Ich werde keine Rotation vornehmen. Ich werde nicht Spieler, die die ganze Saison gespielt haben, wie beispielsweise Marvin Gnaase oder Yannick Ellermann, draußen lassen.“Wettbewerbsverzerrung

