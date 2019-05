Zweites Beachvolleyball-​Turnier in Waldstetten

» Donnerstag, 16. Mai 2019

Das Organisationsteam um Bademeister Sascha Alexander Schmidt veranstaltet am 1 . Juni ein Beachvolleyballturnier im Freibad in Waldstetten. Es ist die zweite Auflage dieses Events.

Jugendteams vonbisJahren sowie Erwachsenenteams abJahren können starten. Wenn das Wetter mitspielt, dann fliegt am Samstag,. Juni, abUhr der erste Ball übers Netz. Modus: Vier Teilnehmer mit mindestens einer Person des anderen Geschlechts müssen auf dem Platz stehen, maximal acht Spieler pro Mannschaft sind möglich. Aktive Turniermannschaften sind nicht startberechtigt. Das Startgeld beträgtEuro pro Mannschaft. Die ersten drei Teams erhalten Pokale und Geschenke, jedes Team erhält eine Urkunde.Anmeldung: ira.​herkommer@​waldstetten.​de mit Mannschaftsname, Ansprechpartner mit Kontaktdaten, Name und Alter der Spieler (das Mindestalter der Teilnehmer beträgtJahre). Anmeldeschluss ist am. Mai. Das Turnier ist auf insgesamt zehn Mannschaften begrenzt.

