Augustinus-​Gemeindehaus: Sanieren oder neu bauen?

» Freitag, 17. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

„Jetzt kommen wir in die Entscheidungsphase“, sagt Dekanin Ursula Richter. Es geht um das Augustinus-​Gemeindehaus, das Wahrzeichen der Evangelischen Kirchengemeinde in Schwäbisch Gmünd, das seit der Fusion der Stadt-​Kirchengemeinden eher noch an Bedeutung gewonnen hat.

Gefragt ist die Meinung aller Gmünder Bürger und Bürgerinnen, nicht nur der Evangelischen, in einer Gemeindeversammlung zur Zukunft des Augustinus-​Gemeindehauses. Es geht um Sanierung oder Neubau. Vorgestellt werden für beide Möglichkeiten Machbarkeitsstudien. Die Gemeindeversammlung findet statt am Montag, 20 . Mai, 19 Uhr – natürlich im Augustinus-​Gemeindehaus. Die Entscheidung über das gut 100 Jahre alte, repräsentativ am Hang über dem Königsturm gelegene Gebäude will die ortskirchliche Verwaltung schon gut zwei Wochen später am 5 . Juni fällen.





Wie es weitergehen könnte, steht in der RZ vom 18 . Mai.



