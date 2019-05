„Durch Bredis Brille“: In Oberensingen, Neckarrems und Bettringen

» Freitag, 17. Mai 2019

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Am Freitag werde ich die Landesliga Staffel-​II-​Partie zwischen dem TSV Oberensingen und dem TV Echterdingen besuchen. Oberensingen spielt als Aufsteiger eine starke Runde, kann noch Zweiter werden und ist daheim in dieser Saison noch unbesiegt, so dass die Favoritenrolle beim Gastgeber liegt. Der TVE braucht noch Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen, bei beiden Teams geht es noch richtig um etwas. Die Atmosphäre in Oberensingen ist so richtig „old school“-mäßig, so dass ich jedem Amateurfußball-​Begeisterten empfehlen kann, da mal hin zu fahren.Ein heißes Spiel wird mich wohl auch am Samstag erwarten in der Verbandsliga zwischen demNeckarrems und den SF Dorfmerkingen. Zwar bin ich mir sicher, dass die Dorfmerkinger die erste Saisonniederlage gut verkraftet haben. Doch auch der Hummelberg in Neckarrems hat eine „old school“-Atmosphäre und derbraucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Ich rechne mit einer ganz engen Angelegenheit.Keine weite Reise gibt es am Sonntag. Aber warum auch weit reisen, wenn in der Bezirksliga das Spitzenspiel zwischen derBettringen und dem SV Neresheim ansteht. Ich tippe eher auf einen SGB-​Sieg, auch wenn sich das Team von Bernd Maier zuletzt überraschende Auswärts-​Punktverluste gegen Teams aus hinteren Tabellenregionen geleistet hat. Doch daheim ist die SGB zumeist eine Macht und ich bin gespannt, ob Erdal Kalins defensivstarkes Team die richtigen Mittel findet, um etwas Zählbares aus dem Strümpfelbachstadion zu entführen. Zuvor gibt’s die A-​Liga-​Partie zwischen Bettringen II und Waldstetten II. Beide sind unberechenbar, die Tagesform wird eine große Rolle spielen, wobei der Gastgeber leicht favorisiert sein dürfte.

