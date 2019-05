Jochen Herbst wird Trainer bei den Sportfreunden Lorch

» Freitag, 17. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: SF Lorch

Jochen Herbst wird ab der neuen Saison Trainer bei den Sportfreunden Lorch. Der abstiegsgefährdete Fußball-​Bezirksligist und der 49 -​jährige DFB - sowie WFV –Übungsleiter und Inhaber der A-​Lizenz verständigten sich zunächst auf eine Zusammenarbeit für die Saison 2019 /​ 20 .

Und das unabhängig von der Ligazugehörigkeit im nächsten Spieljahr. „Vor allem vor dem Hintergrund des personellen Umbruchs und der weiteren Verjüngung unserer beiden Mannschaften in der neuen Saison, natürlich aber auch aufgrund seines enormen fachlichen Backgrounds, ist Jochen Herbst genau der Richtige, um am Goldwasen das nächste Kapitel aufzuschlagen“, sagt der Sportliche Leiter der Sportfreunde, Dennis Mathussek.Jochen Herbst hatte bereits früh als Trainer bei den A-​Junioren des TSV Leinzell begonnen, bevor er sich weitere Sporen bei den U-​-​Junioren der TSG Hofherrnweiler, beimHeidenheim,Aalen und zuletzt beimNormannia Gmünd verdienen konnte. Im Herrenbereich betreute Herbst bisher den TSV Leinzell, den TSV Hüttlingen sowie die UdesHeidenheim.Herbst übernimmt für Nino Iacovitti, der in der Winterpause als Interimslösung das Traineramt beim Bezirksliga-​Viertletzten von Joe Colletti übernommen hatte. Herbst zur Seite stehen als Co-​Trainer Jürgen Hoppe und Matthias Wahl, der zudem die zweite Lorcher Mannschaft in der Kreisliga Bals Nachfolger von Denis Kreissl übernehmen wird.

schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Alex Vogt

