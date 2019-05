Monika Nagel ist Bikerin mit Leid und Seele

„Mir ist wichtig, zu zeigen, dass Motorrad fahrende Frauen keine Randgruppe sind. Frauen fahren auch nicht nur kleine Motorräder, sondern alles vom kleinen Chopper bis zur großen Reise-​Enduro.“ Monika Nagel aus Lindach will zeigen – auch der Industrie: „Wir sind da, wir sind eine Größe im Motorrad-​Business.“

Monika Nagel aus Lindach ist nicht nur Motorradfahrerin aus Leidenschaft, sie möchte auch andere Frauen motivieren, den Führerschein zu machen und gleichzeitig zeigen, dass Bikerinnen keine Randgruppe, sondern eine Größe sind. Sie ist auch Bloggerin und gibt ihren bisher rundFollowern Tipps rund um das Motorradfahren. Da sie selbst sehr engagiert ist und das Thema Frau und Motorrad auch in den Köpfen der Industrie verankern will, ist sie eine Etappe der ersten weltweiten Motorrad-​Staffel — „womens riders wolrld relay“ — gefahren. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung.

