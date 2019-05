Nabu bietet Kirchengemeinden Unterstützung an

» Freitag, 17. Mai 2019

„Es steht Aussage gegen Aussage“, so kommentiert Susanne Dieterle vom Landratsamt einen Fall, der in Lindach derzeit die Gemüter erregt. Jene Schallschutzlamellen, die den Turm der Heilig-​Geist-​Kirche umgeben, sind seit einigen Tagen von einem grünen Gerüstnetz umgeben. „Damit nichts mehr herunterfällt“, so die Erklärung jener Firma, die von der katholischen Kirchengemeinde mit den Arbeiten beauftragt wurde. „Die Vögel kommen nicht mehr rein und raus“, kritisieren Bürger.

Der Vorwurf der Bürger reicht noch weiter: Nest-​Teile und Eier seien am Boden gefunden worden. Es seien lediglich alte Nester herausgeholt worden, so die Erklärung der zuständigen Firma, die erklärt, dass Gefahr in Verzug gewesen sei und das ganze mit der Diözese Rottenburg-​Stuttgart abgesprochen gewesen sei. Es habe sich um eine Notsicherung gehandelt, Teile der Schallschutzlamellen seien bereits heruntergefallen. Wie sich der Naturschutzbund und das Landratsamt dazu äußern und welche Bitte sie ganz allgemein an die Kirchengemeinden richten, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

