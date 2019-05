Trinkwasserbrunnen vor dem Rathaus in Gmünd

» Freitag, 17. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Dass jeder Bürger jederzeit die Möglichkeit hat, seinen Durst zu stillen, ist ein Grundanliegen, dem auch in Gmünd zunehmend Rechnung getragen wird. Mit Beginn der Landesgartenschau 2014 wurden in der Stadt nach und nach Trinkwasserbrunnen installiert. Das neueste Exemplar, der insgesamt zehnte Trinkwasserbrunnen in der Stadt, steht an einer besonders stark frequentierten Stelle: Direkt vor dem Rathaus.

Im Blick hatte der Soroptimist International Club Schwäbisch Gmünd, auf dessen Initiative der Trinkwasserbrunnen vor dem Rathaus zurückgeht, vor allem die vielen Kinder, die sich hier in den Sommermonaten auf dem großen Sandspielplatz vergnügen. Vor geraumer Zeit schon hatte die Stadtverwaltung im Erdgeschoss des Rathauses einen Trinkwasserspender zur Verfügung gestellt. Nun gibt es Wasser rund um die Uhr. Und die Präsenz beim Pressetermin am Freitag zeigte, wie wichtig all den Beteiligten dieser Trinkwasserbrunnen ist, die Rems-​Zeitung berichtet in der Samstagausgabe.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Nicole Beuther

34 Sekunden Lesedauer

166 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 58