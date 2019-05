Wochenende: Urlaub im Norden

» Freitag, 17. Mai 2019

Wochenende! Nach den „Eisheiligen“ gibt es am Wochenende wieder wärmere Temperaturen. Dazu in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung die „Abkühlung“: Urlaub im Norden. Auf Du und Du mit dem Pinguin. Man muss ja nicht gleich hin, aber lesen sollte man die Geschichte trotzdem.

Routen für die Schiffe möglich. Was sagen Naturschützer und Wissenschaftler zu dem Reisetrend? Die Antwort in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag.

Ein anderes Thema spricht in der Rubrik „Kind+Kegel“ junge Eltern und Großeltern gleichermaßen an: Egal, ob es um Hausaufgaben, Zimmer aufräumen oder die Mithilfe im Haushalt geht: Was Eltern ziemlich häufig hören, sind Antworten wie „Jaha, gleich!“. Was tun, wenn Kinder ständig Aufgaben vor sich herschieben?

Zum Entspannen gibt es dann natürlich noch die Rätsel– und Comicseite und wie immer acht Reiseseiten. Das Wochenende kann kommen. Viel Lesevergnügen!



Immer nur übers Mittelmeer schippern? Es gibt Gründe, warum Kreuzfahrt-​Touristen das Polarmeer entdeckt haben. Die Tourismusindustrie hat die kalten Gebiete der Erde entdeckt: Expeditionsschiffe erkunden mit einer gut betuchten Klientel Arktis und Antarktis. Dank der Klimaerwärmung sind inzwischen neue

