Berthold Feifel hat die Glockenstube der Christi-​Himmelfahrt-​Kapelle gebaut

An Christi Himmelfahrt erfüllt sich ein inniger Wunsch aller, die den Bau der Christi-​Himmelfahrt-​Kapelle in Herdtlinsweiler ermöglicht, unterstützt und gefördert haben: Die neue Glocke wird im Rahmen des traditionellen Gottesdienstes am 30 . Mai gesegnet.

Die Glocke selbst muss noch in der Gießerei abkühlen, bevor sie gereinigt, geschliffen und für ihren endgültigen Platz im Glockenturm in Herdtlinsweiler vorbereitet wird. Doch für den großen Tag hat der-​jährige Zimmermann Berthold Feifel aus Herdtlinsweiler schon alles vorbereitet. Das massive Holzgestell, an dem die Glocke nach der Segnung zum ersten Mal von Hand angeschlagen wird, ist fertig. Welche große Rolle Berthold Feifel beim Bau der Kapelle spielte, und wer sonst noch enorm viel dazu beigetragen hat, dass die neue Glocke nun realisiert werden kan, das können Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung lesen.

