Falschparken in der Innenstadt: Ärgerlich und gefährlich

» Samstag, 18. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: aw

Parksünden gelten als Kavaliersdelikt. Dass verkehrsbehinderndes Parken in der Innenstadt nicht nur ärgerlich für die Anwohner ist, sondern in Notfällen über Leben und Tod entscheiden kann, ist leider nicht jedem bewusst.





Mehr dazu in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung!



„Das glaub ich jetzt nicht!“, ging es einer Anwohnerin in der Honiggasse durch den Kopf, als sie direkt vor der Haustür einen Falschparker entdeckte. Der Wagen war im verkehrsberuhigten Bereich so dicht an die Hauswand heran gerückt, dass sich kräftiger gebaute Personen wortwörtlich hätten durchquetschen müssen, um das Gebäude zu betreten oder zu verlassen. Eine verletzte Person hätte der Rettungsdienst nicht auf der Trage ins Freie holen und ins Krankenhaus bringen können. Zudem wurde in diesem Fall durch den Falschparker die Honiggasse so eingeengt, dass größere Fahrzeuge keinen Platz zum Durchfahren gehabt hätten – beispielsweise die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Gerold Bauer

35 Sekunden Lesedauer

144 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 69