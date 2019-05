Lichtertanz-​Shitstorm: Anzeige wegen Beleidigung ohne Erfolg

Ein Lichtertanz passt doch sehr gut zu einem Weihnachtsmarkt, dachte sich eine Gruppe von Frauen und machte damit dem Publikum eine Freude. Ein Video von der Aufführung führte aber dazu, dass die Frauen auf Facebook massiv beleidigt wurden und Anzeige erstatteten. Leider ohne Erfolg.

Allein die Bezeichnung „orientalischer Tanz“ hatte zu einem so genannten „Shitstorm“ auf der Internet-​Plattform Facebook geführt, nachdem jemand aus der politisch rechten Szene das Video von der Aufführung in nationalistisch gesinnten Kreisen bundesweit verbreitet hatte. „Orientalisch“ wurde in diesen Kommentaren bar jeder Sachkenntnis mit „muslimisch“ gleichgesetzt. Dass sich die in der Bibel erzählte Weihnachtsgeschichte ebenso wie später die Kreuzigung Jesu Christi im Orient ereignet hat, interessierte die Verbreiter der Hetz-​Parolen ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Frauen keine muslimischen, sondern asiatische Gewänder trugen. Nach mehreren Monaten teilt die Staatsanwaltschaft nun mit, dass das Verfahren eingestellt wird.





Mehr über die Hintergründe sowie über die Begründung der Staatsanwaltschaft steht am 18 . Mai in der Rems-​Zeitung!



