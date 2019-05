Fastenbrechen auf dem Münsterplatz

Der neunte Monat im Mondkalender ist für die Muslime der Fastenmonat Ramadan. Vom Aufgang der Sonnte bis zu deren Untergang wird gefastet, bei Einbruch der Dunkelheit darf das Fasten gebrochen werden. Diese Fastenbrechen wurde am Samstagabend gemeinsam mit der Gmünder Bevölkerung auf dem Münsterplatz gefeiert.

800

Bei unsicherer Wetterlage waren zu Beginn der Veranstaltung nur knappPersonen auf dem Münsterplatz, doch als dann am Ende der Gebetsruf des Imam zum Fastenbrechen, also zum gemeinsamen Essen, kam, waren die rundPlätze doch relativ gut gefüllt. Grußredner waren die Gmünder Dekane Ursula Richter und Robert Kloker sowie Bürgermeister Julius Mihm und wenige Minuten vor Beginn des Fastenbrechens gesellte sich auch noch OB Richard Arnold dazu, der zuvor bei einer anderen Veranstaltung gewesen ist. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

