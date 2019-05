Kirchenstreik auch in Gmünd

» Sonntag, 19. Mai 2019

Bundesweit sind die Frauen in der katholischen Kirche erzürnt über die aktuellen Zustände und haben ihrer Forderung nach Reformen – gegen Missbrauch und für die Gleichberechtigung der Frau – in der vergangenen Woche mit Kirchenstreiks noch mehr Nachdruck verliehen. Auch in Schwäbisch Gmünd fand am Sonntag vor dem Südportal des Heilig-​Kreuz-​Münsters eine Protestveranstaltung vor und während der 11 -​Uhr-​Messe statt.

„Heute stehe ich draußen, damit sich ab morgen drinnen Wesentliches ändert und ich nicht austreten muss“, fasste eines der Schilder, die auf Stühlen über den Platz verstreut standen, die dringende Botschaft zusammen. Wie sich Initiatorin Ursula Häußler äußerte und welche Anliegen zur Sprache kamen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

