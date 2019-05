Sänger– und Dorffest in Degenfeld

» Sonntag, 19. Mai 2019

Fotos: Gerhard Nesper

Das traditionelle Degenfelder Dorf– und Sängerfest fand am Wochenende in und vor der Kalte-​Feld-​Halle statt, zu dem der Liederkranz Degenfeld alle Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen hatte.

Wie gewohnt stand der Samstagabend ganz im Zeichen der Musik und insbesondere des Gesangs von verschiedenen Chören. Nach den Liedern „Dracula-​Rock“ und „Pizza in den Haaren“ des Kinderchors des Liederkranzes unter der Leitung von Svetlana Masson begrüßte der. Vorsitzende Markus Wiedenmann die zahlreichen Gäste, darunter Ortsvorsteher Hans-​Peter Wanasek. Es folgten weitere Lieder des Kinderchors, wie „Die Schöne und das Biest“, „Vom selben Stern“, „Je ne parle pas Francais“ und „Ich will mit euch mit“. Welche Chöre noch mit machten und was am Sonntag geboten war, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

