Schatzkammer im Predigermuseum eröffnet

» Sonntag, 19. Mai 2019

Galerie (3 Bilder)

Fotos: rw, edk

Die Gold– und Silberstadt strahlte am Samstagabend über ein Geschenk, das sie sich zusammen mit dem Staufersaga-​Verein selbst macht: Die Schatzkammer mit den Reichskleinodien im Museum wurde fürs Publikum eröffnet.

Zuvor fand eine Feierstunde im Rahmen der Langen Remstal-​Museumsnacht in der Johanniskirche statt, die bis auf die hinteren Plätze gefüllt war. Gewandete Staufersaga-​Mitwirkende standen Spalier, die zwei Ensembles Batheri und Zisselberg Zeisige umrahmten mit mittelalterlichen Weisen. Unter den Gästen befand sich auch Landrat Klaus Pavel. Warum die Reichsinsignien eine große Bereicherung für das Museum darstellen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer

248 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 56