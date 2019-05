Gmünder Dartmeisterschaften bringen Grundschule und Kindergarten jeweils 1000 Euro

» Donnerstag, 02. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Es ist eine Premiere gewesen – und keiner hat genau gewusst, welche Resonanz die Gmünder Dartmeisterschaften hervorrufen würden. Mittlerweile ist längst klar: Die Veranstaltung ist ein voller Erfolg gewesen und die Grundschule Leinzell sowie der Gemeindekindergarten Göggingen können sich über jeweils 1000 Euro Spendengeld freuen.

Direkt zu Beginn der Planungen zu Veranstaltung im Lokal Fenschderle haben er und Vjekoslav Balaz festgelegt, dass eine Summe X an eine gemeinnützige Institution fließen sollte. Welche, das wollten die beiden aber nicht selbst entscheiden und so ließen sie Ralph Leischner und Walter Weber, die Bürgermeister von Leinzell und Göggingen entscheiden, welcher Einrichtung diese Summe zur Verfügung gestellt werden sollte.









1000

Göggingens Bürgermeister Walter Weber









Die Wahl fiel auf den Gemeindekindergarten Göggingen und die Grundschule Leinzell. Insgeheim hatte man sich erhofft, einen vierstelligen Betrag zu erwirtschaften, am Ende ist dieser vierstellige Betrag sogar für beide Einrichtungen zusammen gekommen. Jeweils 1000 Euro nahmen Barbara Wiedmann, Leiterin des Gemeindekindergartens sowie Walter Hörsch, Rektor des Schulzentrums Leinzell, entgegen. Leischner und Weber waren bei der Spendenübergabe ebenfalls wieder selbst vor Ort und unterstrichen damit noch einmal ihre Verbundenheit mit den Dartmeisterschaften.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Dartsport boomt – und es scheint immer weiter zu boomen. Das ist auch nicht an der Rems-​Zeitung und erst recht nicht am Dartclub Over the Tops vorbeigegangen, die diese Veranstaltung letztlich aus der Taufe gehoben haben. „Es war schon ein gewisses Wagnis, doch schon nach kurzer Zeit haben wir erfahren dürfen, dass sowohl die Sponsoren als auch die örtlichen Politiker voll hinter dieser Veranstaltung stehen“, zeigt sich Timo Lämmerhirt, Redakteur bei der Rems-​Zeitung und im Orga-​Team tätig, mehr als zufrieden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 13 Sekunden Lesedauer

139 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 53