Patrick Schneider folgt Vater und Bruder zur SG Bettringen

Ralph Schneider ist schon seit langer Zeit für die SG Bettringen als Jugendtrainer tätig und wechselt zur neuen Saison in das Teammanagement (U 17 — Aktivenbereich). Sein Filius Patrick Schneider, aktuell beim TSV Böbingen, schließt sich nun auch der SGB an.

Der in Bargau wohnhafte Neuzugang durchlief die komplette Jugend beim TSGV Waldstetten und wechselte 2015 im Aktivenbereich zum TSV Böbingen. Oliver Glass (Sportlicher Leiter SGB): „Patrick lebt den Verein, geht für die Mannschaft durchs Feuer und wird daher perfekt zu uns passen.“

„Ich bin ein Typ, der immer neue Herausforderungen sucht“, gibt Patrick Schneider als einen Grund für seinen Wechsel an. „Natürlich hatte mein Vater einen großen Anteil an meinem Wechsel, aber auch mein kleiner Bruder Jannick (USGB) und mein bester Freund Christian Strobel (erste Mannschaft). Darüber hinaus habe ich mich häufiger mit Dominik Stütz und Aaron Barth ausgetauscht“, so der-​jährige.

