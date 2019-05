Robert Strauß verlängert um ein Jahr beim 1 . FC Heidenheim

Mit Blick auf die Kaderplanung für die kommende Saison ist eine weitere Personalentscheidung gefallen: Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim hat den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag mit Rechtsverteidiger Robert Strauß vorzeitig um ein weiteres Jahr, bis zum 30 . Juni 2020 , verlängert.

Seit Januarsteht Robert Strauß bereits in Heidenheim unter Vertrag und ist damit, nach Kapitän Marc Schnatterer, der dienstälteste Spieler im Kader von Trainer Frank Schmidt. Vor seiner Zeit in Heidenheim war der gebürtige Oettinger bereits für denAugsburg und denErzgebirge Aue in der. Liga aktiv. „Auf Robby war in dieser Saison als Back-​Up von Marnon Busch stets Verlass. Diese Rolle soll er auch in der kommenden Saison wieder einnehmen“, erklärt Holger Sanwald, FCH-​Vorstandsvorsitzender.

