Schlägerei über den Gleisen

» Donnerstag, 02. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Mittwochvormittag gegen 10 . 35 Uhr die Polizei, nachdem er auf dem Vordach der Fußgängerbrücke in der Lindenfirststraße in Schwäbisch Gmünd („Sägbock“) , die über die Bahngleise führt, zwei Personen bei einer Schlägerei beobachtete.

Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass sich tatsächlich zweiundJahre alte Männer auf dem ca.Meter breiten Vordach aufhielten, die dort offenbar eine handfeste Auseinandersetzung austrugen. Durch den sträflichen Leichtsinn der beiden bestand Gefahr, dass einer oder gar beide auf die unter ihnen verlaufenden Bahngleise oder in die Oberleitungen stürzen.Als die jungen Männer die Beamten erkannten, flüchteten sie zusammen mit zwei weiteren Personen in Richtung eines Parkplatzes. Die vier Männer, die alle unter Alkohol– bzw. Drogeneinfluss standen, wurden einer Kontrolle unterzogen; ihre Personalien wurden festgehalten.Die Polizisten wurden auf dem Weg zu den Bahngleisen von einem-​Jährigen angesprochen, der angab von einem der Männer kurze Zeit zuvor die Treppe der Bahnunterführung hinabgestoßen worden zu sein. Der-​Jährige, der im Begriff war, die Treppe hinunterzugehen, wurde von dem-​Jährigen von hinten an die Schulter gestoßen. Ihm gelang es, nachdem er ein paar Stufen hinuntergestolpert war, sich am Geländer festzuhalten, um einen heftigen Sturz zu vermeiden. Der-​Jährige zog sich leichte Schürfwunden am rechten Arm zu.Noch während der Aufnahme dieses Sachverhaltes kam es zwischen zwei der zuvor kontrollierten Männer erneut zu einer tätlichen Auseinandersetzung, weshalb eine weitere Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd zur Unterstützung anrückte. Auf die Streithähne kommen nun Anzeigen wegen gefährlichem Eingriff in den Schienenverkehr, sowie gegenseitige Anzeigen wegen Körperverletzung zu. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer/​in Verbindung zu setzen.

