Topspiel und Derby: Die TSG empfängt den TSGV Waldstetten

Es ist noch nicht der Matchball für Primus TSG Hofherrnweiler, aber die Partie in der Fußball-​Landesliga an diesem 25 . Spieltag hat schon einen ganz besonderen Charakter. Am Samstag zu Gast ist der TSGV Waldstetten, Tabellenzweiter. Neun Punkte Vorsprung hat die TSG vor diesem Derby am Samstag ( 16 Uhr).

Das Hinspiel zwischen diesen beiden Mannschaften entschied die Bilger-​Elf hauchdünn mit 1 : 0 für sich. „Es war ein enges Spiel, das sicherlich hätte auch anders ausgehen können“, erinnert sich Waldstettens Mirko Doll noch genau an diese Partie. Ohnehin war dies eine von insgesamt erst zwei Niederlagen für den TSGV, das ist Ligabestwert, selbst die TSG hat bereits dessen drei auf dem Konto. Das Manko sind die zehn Unentschieden. „Da waren sicherlich einige dabei, die ärgerlich sind bei Spielen, die wir hätten gewinnen müssen oder zumindest können. Da waren aber auch verdiente Ergebnisse dabei, das ist hinterher immer schwierig nachzuhalten“, sagt Doll.









Die Weilermer haben folglich gute Erinnerungen an das erste Duell, zumal sie sich damals die Tabellenspitze eroberten – und bis jetzt nicht mehr abgegeben haben.





Von einer möglichen Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft möchte der Waldstetter Benjamin Bilger, Trainer der TSG, natürlich nichts wissen. „Wenn hier einer anfängt zu träumen, wird er von mir in die Realität zurückgeholt. Wir konzentrieren uns auf Waldstetten am Samstag, was die Woche darauf ist, interessiert uns nicht“, sagt Bilger. Doch natürlich weiß auch er, dass am. Spieltag der TSGV gegen den Dritten, den SV Bonlanden, antritt, sich die noch verbliebenen Rivalen somit die Punkte gegenseitig abnehmen werden – so oder so.

