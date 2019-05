1 . FC Heidenheim beendet beste Saison der Vereinsgeschichte standesgemäß mit Sieg

» Montag, 20. Mai 2019

Von wegen, es geht im letzten Saisonspiel um nichts mehr. Davon nichts wissen wollte man beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim am 34 . Spieltag gegen den FC Ingolstadt. Trainer Frank Schmidt rotierte nicht etwa in seiner Anfangself, es spielten diejenigen, die auch sonst im Einsatz sind. Am Ende stand ein 4 : 2 ( 2 : 0 ), was die Heidenheimer am Ende mit 55 Punkten die beste Saison der Vereinsgeschichte auf dem fünften Platz beschließen lässt.

Der FCH begann stark, drückte dem Spiel schnell seinen Stempel auf. Ein erster Treffer gelang dann auch, doch das Andrich-​Tor wurde wegen eines Handspiels zuvor nicht gegeben. Eine gefährliche Situation hatten die Gastgeber dann aber auch zu überstehen: Lezcano aber scheiterte aus zwei Metern an Schlussmann Kevin Müller ( 20 .). Dann aber kamen die Heidenheimer wuchtiger nach vorne — und erzielten einen Treffer Marke „Tor des Monats“. Nach einer abgefälschten Flanke von Robert Glatzel nach einem schönen Angriff landete der Ball im Rücken von Innenverteidiger Patrick Mainka. Dieser konnte den Ball kaum erreichen, also nahm er ihn mit der Hacke. Ingolstadts Torwart Philipp Tschauner konnte der Ball nur noch hinter der Torlinie klären — 1 : 0 ( 27 .). Fünf Minuten später schaltete Marc Schnatterer im Mittelfeld ganz schnell und bediente Robert Andrich, der mit Zug zum Tor startete und schließlich flach aus etwa 16 Metern zum 2 : 0 verwandelte ( 32 .). Dieser Doppelschlag hatte bei den abstiegsbedrohten Gästen seine Wirkung nicht verfehlt.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag.



