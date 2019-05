1 . FC Heidenheim leiht Daniel Otto aus Hoffenheim aus

Nach Oliver Hüsing von Hansa Rostock steht der zweite externe Sommerneuzugang des 1 . FC Heidenheim fest. David Otto gehört dem Kader von Cheftrainer Frank Schmidt zur neuen Saison 2019 /​ 20 an. Der 20 -​Jährige wird für ein Jahr von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen, bei der er noch einen Vertrag bis zum Juni 2021 besitzt.

Seitspielte derMeter große Angreifer in der Hoffenheimer Jugend und erhielt im Januarseinen ersten Profivertrag bei der TSG. Zuvor debütierte er bereits unter Trainer Julian Nagelsmann am. Dezemberim Europa-​League-​Gruppenspiel gegen Ludogorets Razgrad und kam drei Mal in der abgelaufenen Spielzeit für die Profimannschaft Bundesliga zu Kurzeinsätzen. Darüber hinaus lief er in der UEFA Youth League (zwei Tore/​drei Vorlagen) für die Hoffenheimer Uund für die TSGHoffenheim II in der Regionalliga Südwest (ein Tor/​eine Vorlage) bei jeweils acht Partien auf. Zudem hatte der gebürtige Pforzheimer in der Saison/​in der A-​Junioren Bundesliga Süd/​SüdwestTore undVorlagen in nurSpielen erzielt.

„Wir haben die Entwicklung von David Otto in den vergangenen Jahren sehr genau beobachtet. Er ist ein hochveranlagtes und fußballerisch in Hoffenheim bestens ausgebildetes Stürmer-​Talent, in dem wir großes Potenzial sehen, uns in der Offensive künftig verstärken zu können“, erklärt Holger Sanwald, FCH-​Vorstandsvorsitzender, zur Ausleihe und ergänzt: „Wir freuen uns, dass sich David dazu entschieden hat, bei uns in der kommenden Saison seinen nächsten Karriereschritt machen zu wollen.“



FCH-​Neuzugang David Otto sagte bei seiner Vertragsunterschrift am Montagnachmittag. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FCH. Die Entwicklung, die der Verein genommen hat, ist beeindruckend. In Heidenheim sehe ich die Möglichkeit, mich in dieser Mannschaft in der 2. Bundesliga weiterentwickeln zu können.“ Mit FCH-​Mittelfeldspieler Niklas Dorsch stand Otto bereits für die deutsche U-​20-​Nationalmannschaft gemeinsam auf dem Feld.

