Bike-​Park Bartholomä mit spektakulärer Freestyle-​Show eröffnet

» Montag, 20. Mai 2019

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Karin Abele

Der Bike Park in Bartholomä ist ein Gemeinschaftswerk von vielen Akteuren. Er wurde nicht nur für die sehr engagierten Radsportfreunde erstellt, sondern steht der Allgemeinheit zur Verfügung.

„Wir möchten Danke sagen den Initiatoren, die mit ihrer Idee den Bike Park erst auf den Weg gebracht haben. Danke den vielen fleißigen Helfern, die letztes Jahr schweißtreibend hier Hand angelegt hatten. Danke an alle die mit Material egal in welcher Form unterstützt haben. Danke dem Gemeinderat und Bürgermeister Thomas Kuhn, welche die Radsportfreund sofort unterstützt und das Grundstück bereitgestellt haben.“ So freute sich der Vorsitzende der Radsportfreunde Bartholomä, Klaus Wolf, über die Einweihung. Mehr dazu in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

