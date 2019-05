Frontalzusammenstoß auf der B 298

» Montag, 20. Mai 2019

Galerie (3 Bilder)

Fotos: edk

Gegen 8 . 30 Uhr am Montagvormittag sind auf der Bundesstraße 298 zwei Fahrzeuge frontal miteinander zusammengestoßen.

Die Polizei meldete den Unfall auf Höhe von Honkling. Mehrere Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz. Die Straße ist voll gesperrt. Den Streckenverlauf und die Sperrung kann man auch hier anschauen.

Ergänzung aus dem Polizeibericht:



Ein 19 -​jähriger Fahrer eines Renault Clios war gegen 8 . 15 Uhr in Richtung Gaildorf unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit einem entgegenkommenden 25 -​jährigen Fahrer eines Opel Vectra zusammenstieß. Beide Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt. Der 25 -​Jährige musste von der Feuerwehr Gaildorf aus dem Wrack befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 19 -​Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B 298 musste voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung, die durch Honkling führte, ein. Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeugen im Einsatz.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Gschwend ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

41 Sekunden Lesedauer

1348 Aufrufe

17 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 70