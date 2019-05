Gartenschau-​Kirchengemeinden sollen fair werden

» Montag, 20. Mai 2019

Fotos: Eduard Kessler

„Wir selbst sind auf jeden Fall dabei“, sagen Ursula Richter und Robert Kloker über ihre Gemeinden. Der Dekan der Ostalb-​Katholiken und seine Gmünder evangelische Kollegin wollen möglichst viele Kirchengemeinden im Rahmen der Gartenschau „fair“ werden lassen.

„Kirche for Future – auf dem Weg zur fairen Gemeinde“ heißt das Motto des entsprechenden Informationsabends, der am Mittwoch,. Mai, umUhr im evangelischen Augustinus-​Gemeindehaus beginnt. Natürlich ist der Anklang an die Schüler-​Aktion „Fridays for future“ Absicht. Wobei die beiden Dekane aber erklären, dass die Bewahrung der Schöpfung – und damit der Umweltschutz – schon sehr viel länger auf der kirchlichen Agenda stehen. Was die Gemeinden machen sollen und wie der weitere Ablauf ist, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

