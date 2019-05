Heubach: Zwei Museen, die es weit und breit so nirgends gibt

» Montag, 20. Mai 2019

In Heubach gibt es gleich zwei Museen, die der Stadt unterm Rosenstein ein Alleinstellungsmerkmal bescheren und die am Internationalen Museumstag in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt wurden: Das Miedermuseum und das Polizeimuseum.

In beiden Häusern, die sich am Schlossplatz in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, wurden am Sonntag Führungen angeboten. Dass es ein Miedermuseum in Heubach hat einen guten Grund, denn dort ist die Herstellung von Produkten im Dienst der weiblichen Figur ja zu Hause. Das Polizeimuseum zeichnet ebenfalls eine lange Entwicklung nach. Wie sich die Dienstkleidung und die Ausrüstung verändert hat, kann man dort anhand von Originalen sehen. Außerdem gibt das Museum Einblicke in spektakuläre lokale Kriminalfälle.

