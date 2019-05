Traditionelles Landesfest des Schwäbischen Albvereins

90 000 Mitglieder gehören dem Schwäbischen Albverein an. 90 000 Menschen, für die Begriffe wie Natur, Heimat und Wandern eng verbunden sind mit dem einzigartigen Zauber, dem man in der Natur nachspüren kann. Eine Natur voller Vielfalt und Artenreichtum, die direkt vor der Haustüre beginnt. Genau hier – vor der Gmünder Haustüre – fand am Wochenende das traditionelle Landesfest des Schwäbischen Albvereins statt.

Natürlich waren es nicht–Mitglieder, die in die Stauferstadt kamen, aber doch so viele Menschen, dass die zentralen Orte des Landesfestes im Remspark, vor dem Rathaus und vor der Johanniskirche sichtlich gut besucht waren. Zumindest bis zum Nachmittag, als dicke Regentropfen vom Himmel prasselten. Warum im Remspark trotz allem einige Besucher im Bühnenbereich waren und was das Landesfest sonst alles bereithielt, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

