TSG Hofherrnweiler krönt seine Saison vorzeitig mit der Meisterschaft

Sie wirkten verkrampft und waren am Ende dann doch völlig gelöst. Die Fußballer der TSG Hofherrnweiler feiern nach 94 Minuten Kampf den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Die TSG steigt nach einem 3 : 1 über Weilheim in die Verbandsliga Württemberg auf. Von Sebastian van Eeck

Am Ende brachen alle Dämme. Da stand er, der Macher der TSG, Achim Pfeifer – zu Tränen gerührt. Die Mannschaft tummelte sich in weißen T-​Shirts auf dem Feld. Sekt und Bierdusche natürlich inklusive. Kurz zuvor hatte der eingewechselte Jeton Avduli den Titel perfekt gemacht. Er lief in der vierten Minute der Nachspielzeit alleine auf den Kasten zu, der Torwart der Gäste, Jonas Schmidt, war zuvor ebenfalls in die Hälfte der TSG aufgerückt, die Weilheimer hatten beim Stand vonalles nach vorne geworfen. So musste Avduli den Ball nach einem Sprintduell gegen den zurückeilenden Keeper nur noch ins leere Tor bugsieren. Es folgte der Schlusspfiff und grenzenloser Jubel im TSG-​Lager. Zuvor hatte der Gegner aus Weilheim jener Elf von Benjamin Bilger alles abverlangt. „Ein Kompliment an Weilheim. Sie haben alles reingeworfen“, sagte ein erleichterter Johannes Rief nach dem Schlusspfiff daher nicht ohne Grund.Das Spiel verlief von Beginn an intensiv und der einsetzende Regenschauer sorgte für ein echtes Kampfspiel. Kein Leckerbissen also, hier waren andere Attribute gefragt. Dennoch hatte die TSG nachMinuten alle Trümpfe in der Hand. Denn nach einem perfekten Angriff über Oliver Rieger und Julian Köhnlein umkurvte Daniel Serejo den Gästekeeper und schob zur Führung ein.

