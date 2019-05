Tuna Tözge wird Trainer beim SV Pfahlbronn

Trainerwechsel beim SV Pfahlbronn: Nach zwei Jahren wird Swen Munz seine Tätigkeit beim Fußball-​B-​Ligisten am Saisonende beenden. Mit Tuna Tözge kehrt ein alter Bekannter an den Haubenwasen zurück.

Für Tözge schließt sich damit ein Kreis: Bei seinem Heimatverein hatte ererstmals als Trainer Verantwortung übernommen – damals waren es allerdings die F-​Junioren. In seiner Aktivenzeit schaffte es der Verteidiger bei derSchorndorf bis in die Verbandsliga und lief später unter anderem für die SF Lorch und den TSB Gmünd auf.Erste Erfahrungen als Aktiventrainer sammelte der-​Jährige bei der UdesNormannia Gmünd sowie in den vergangenen eineinhalb Jahren beim SV Plüderhausen, Tabellenvierter der Kreisliga B I Rems/​Murr. Nach fünfmonatiger Pause fiebert Tözge nun seiner neuen Herausforderung entgegen: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung, künftig den Verein zu betreuen, bei dem ich mit dem Fußballspielen angefangen und meine gesamte Jugendzeit verbracht habe. Viele der Spieler kenne ich von klein auf und habe ihren Weg in den vergangenen Jahren immer genau verfolgt.“ Tözge schwärmt außerdem vom „überragenden Teamgeist“ beim SV Pfahlbronn. Seine Zielsetzung indes möchte der neue Übungsleiter vorerst nicht an einer Platzierung festmachen: „In erster Linie wollen wir attraktiven Fußball spielen und unsere Zuschauer begeistern.“Mit dem neuen Mann an der Seitenlinie will der aktuelle Tabellensechste der Kreisliga B I für eine neue Aufbruchstimmung sorgen. „Mit Tuna Tözge haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten mit Stallgeruch gefunden“, freut sich Adrian Ackermann. Der Abteilungsleiter erhofft sich durch die Zusammenarbeit „einen neuen Impuls, um in der kommenden Saison eine gute Rolle im Aufstiegsrennen zu spielen.“ Gleichzeitig bedankt er sich bei Swen Munz für die geleistete Arbeit in den vergangenen beiden Spielzeiten. „Wir hätten gerne mit ihm verlängert“, so Ackermann, „er hat uns jedoch frühzeitig signalisiert, dass er aus beruflichen und privaten Gründen zur kommenden Runde leider nicht mehr zur Verfügung zu stehen wird.“ Munz, der zuvor den SV Hintersteinenberg gecoacht hatte und als Spieler in der Bezirksliga für den SV Kaisersbach aktiv war, hatte den SV Pfahlbronn in der Winterpause/​übernommen und auf Rang drei geführt. In den verbleibenden beiden Saisonpartien unter seiner Regie ist der Aufstieg zwar außer Reichweite, aber zumindest der Sprung in die Top Drei ist noch möglich.

