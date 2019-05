Die DJK landet beim „Albtraum 100 ″ gleich zweimal auf dem Podest

Überaus erfolgreich haben Läuferinnen und Läufer der DJK Gmünd am Samstag am zweiten Benefizlauf des „Albtraum 100 “ in Geislingen teilgenommen. Gleich zweimal war die DJK auf dem Podest vertreten.

Bereits um 4 Uhr morgens ging es auf die lange Strecke, die innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt werden musste. Der „Albtraum 100 “ verläuft komplett auf dem Albtraufgängerweg. Anders als der Halbtraum, der mittendrin aufhört und auf den Löwenpfaden weiterführt. Von Deggingen aus geht es danach weiter Richtung Reichenbach im Täle, nach Unterböhringen, die Hausener Wand hinauf über den Kuchberg, wo auch die Albträumer wieder dazu stoßen, nach Gingen und zurück nach Geislingen. Dort machen die Läufer zum Schluss noch einen kleinen Abstecher ins Eybachtal durch das Felsental hinauf zur Burg Helfenstein.





Kilometer undHöhenmeter bewältigten die Teilnehmer der langen Strecke auf dem Albtraufgänger. Die Teilnehmer des Halbtraums musstenKilometer undHöhenmeter zurücklegen. Insgesamt warenSportlerinnen und Sportler gemeldet.

