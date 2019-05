Feuer in Gotteszell schnell gelöscht

Zu einem Einsatz in der Gmünder Justizvollzugsanstalt mussten am Montagabend Feuerwehr und Polizei ausrücken.

JVA

35

In der Justizvollzugsanstalt () in der Herlikofer Straße hatte eineJahre alte Gefangene in einer Toilette eine Styroporbox angezündet, so dass Brandalarm ausgelöst wurde. Das kleine Feuer wurde letztlich durch Bedienstete gelöscht, die Feuerwehr lüftete anschließend den Gebäudetrakt. Verletzt wurde niemand, Schaden am Gebäude oder Inventar entstand nicht.

