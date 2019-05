„Grüner Anger“ fürs Hardt

» Dienstag, 21. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Was das „Grüne Band“ unten in der Altstadt ist, soll auf dem Hardt der „Grüne Anger“ werden – das verbindende Element und eine grüne Lunge mitten in der umgebenden Bebauung.

10000

Die Trennlinie wenigstens partiell aufzuheben, ist das wohl wichtigste städtebauliche Ziel der in Gang gekommenen Umgestaltung des Hardts zum „Sonnenhügel“. Diese Aufgabe kommt dem künftigen Park zu. Jetzt ist der städtebauliche Wettbewerb entschieden.

Den von der Jury gewählten Entwurf stellt die RZ vom 22 . Mai. vor.



Die Oberbettringer Straße mit ihrem Verkehrsstrom vonKraftfahrzeugen am Tag empfanden die Hardtbewohner – und die Stadtplaner im Rathaus – schon immer als Ursache der Trennung des nördlichen und südlichen Teils des ganzen Quartiers.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

28 Sekunden Lesedauer

278 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 72