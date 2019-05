Denkwürdige Hauptversammlung beim Tanz Club Rot-​Weiss

Denkwürdige und ehrenvolle Mitgliederversammlung beim Tanz Club Rot-​Weiss Schwäbisch Gmünd: Brigitte Disam trat als Vorsitzende ab und übergab ihr Amt an ihren Sohn Alexander Disam.

Trotz des Abtritts von Brigitte Disam, die den Club einst aus dem TSB Gmünd herausgeführt und zu einem der stärksten reinen Tanzvereine des Landes gemacht hatte, bleibt der–Dampfer nicht führungslos. Nein, die Spitze des mitMitgliedern so starken Clubs ist weiterhin eine Familienangelegenheit der Disams. Was der Rückblick bereithielt, wie der aktuelle Zustand desist und wer alles geehrt wurde, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

