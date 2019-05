Eiserne Hochzeit in Weilerstoffel

» Mittwoch, 22. Mai 2019

Fast 70 Jahre ist es her, seit sich Elisabeth und Josef Herkommer zum ersten Mal begegnet sind – bei einem Vereinsfest im Donzdorfer Teilort Winzingen, wo Elisabeth Herkommer geboren und mit zwei Brüdern aufgewachsen ist. Heute vor 65 Jahren haben sie geheiratet.

Auch wenn der Anlass – die Eiserne Hochzeit – ein ganz besonderer ist, gefeiert wird im Hause Herkommer der. Mai nur im kleinen Kreis. Einer Andacht in der Kapelle in Weilerstoffel folgt ein kleines Fest mit der Familie. Von Bescheidenheit und Bodenständigkeit geprägt waren auch all die vergangenen Jahre. Über das Leben des Paares berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.

