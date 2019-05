Ellenberg: Autofahrer bei Zusammenstoß getötet

» Mittwoch, 22. Mai 2019

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 2220 zwischen Ellenberg und Wört (Ostalbkreis) ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Frontalzusammenstoß in ihre Fahrzeuge eingeklemmt.

28

14

48

28

15

000

Ein-​Jähriger war kurz nachUhr mit seinem VW Polo in Richtung Wört unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden VW Golf eines-​Jährigen frontal zusammenstieß. Der-​Jährige wurde durch den Aufprall in sein Fahrzeug eingeklemmt und getötet. Der Golffahrer wurde ebenfalls eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. An beiden Pkws war wirtschaftlicher Totalschaden von jeweilsEuro entstanden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Gutacher hinzugezogen. Die Landesstraße musste gesperrt und der Verkehr durch die Straßenmeisterstelle örtlich umgeleitet werden. Eine Übersicht über die Strecke finden Sie hier.