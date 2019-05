Remstal Gartenschau: Veranstaltungs-​Tipps

Die Remstal Gartenschau 2019 ist die bundesweit erste Gartenschau, die in 16 Städten und Gemeinden stattfindet. Vom 10 . Mai bis zum 20 . Oktober verwandelt sich das Remstal in einen unendlichen Garten — und hat jede Menge Veranstaltungen zu bieten. Wir geben immer donnerstags in der Rems-​Zeitung Veranstaltungs-​Tipps.

Unter anderem warten am Samstag,. Mai, Märchen für Kinder und Familien an der Rems in Lorch mit dem Runden Kultur Tisch Lorch als Thema für die Remstal Gartenschau. Da der Wetterbericht Regen und Kälte verspricht, findet die Veranstaltung nicht wie geplant im Märchenzelt an der Remswiese sondern abUhr im Bürgerhaus Schillerschule im zweiten Stock statt. Mehr darüber und weitere Veranstaltungs-​Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Mai.

