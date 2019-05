Roland Seitz wird Trainer beim VfR Aalen

Die Gremien des Drittliga-​Absteigers VfR Aalen und der 54 -​jährige Fußballlehrer Roland Seitz (links auf dem Bild) haben sich auf einen Vertrag mit einjähriger Laufzeit für die Spielzeit 2019 /​ 2020 geeinigt.

Roland Seitz war als Trainer unter anderem schon für den SV Elversberg, Eintracht Trier und den SC Paderborn tätig. Der Fußballehrer aus der Oberpfalz war in den vergangenen vier Jahren für den SV Elversberg als Sportvorstand und Trainer tätig, in denen er die Mannschaft zweimal in die Relegation der Regionalliga Südwest führte, dort allerdings jeweils knapp scheiterte.Präsidiumssprecher Roland Vogt (rechts auf dem Bild) vomAalen: „Roland Seitz hat uns in den Gesprächen vor allem auch mit seinem umfassenden Erfahrungsschatz in der Regionalliga Südwest überzeugt. Wir sind davon überzeugt, mit Roland Seitz den richtigen Trainer in der jetzigen Situation für unserenAalen verpflichtet zu haben. Seine bisherige Tätigkeit als Sportvorstand wird uns zudem in der aktuellen Situation zu Gute kommen.“Roland Seitz sagt: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Derist ein Verein, der sich momentan in einem Neuaufbau befindet und das macht die Aufgabe sehr spannend. Ich sehe in dem Abstieg auch die Chance, hier gemeinsam mit den Verantwortlichen deswas Neues aufzubauen und bin gänzlich vom Potenzial des Vereins überzeugt. Ich kenne die Regionalliga Südwest intensiv aus meinen bisherigen Tätigkeiten und brenne darauf, die Arbeit mit meiner neuen Mannschaft beimAalen zu beginnen.“

