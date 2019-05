Kommunalwahl: Schüler fühlen Kandidaten auf den Zahn

» Donnerstag, 23. Mai 2019

„Wir wollen den Schülerinnen und Schülern der Heubacher Schulen verdeutlichen, in wie fern der Gemeinderat für sie eine Rolle spielt“, sagt der Schulsozialberater von Schillerschule und Rosenstein-​Gymnasium, Andreas Dionyssiotis.

Wie schon zur Bundestagswahlhat Dionyssiotis deshalb zusammen mit dem Heubacher Jugendbüro wieder ein politisches Frühstück organisiert, an dem einerseits rundSchülerinnen und Schüler aller Heubacher Schulen teilnahmen, als auch je zwei Kandidaten und Kandidatinnen der vier Listen. Beim Frühstück konnten die Jugendlichen ihre Fragen und Anliegen vorbringen. Warum dieses politische Frühstück in Heubach veranstaltet wird, erfahren Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung.

