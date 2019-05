Kreativ– und Bildungszentrum mit kostenlosen Angeboten

» Donnerstag, 23. Mai 2019

Immer mehr wird das Mühlbergle in Gmünd zu einem Ort der Begegnung. Das Kulturcafé Paletti, ein beliebter interkultureller Treffpunkt, trägt dazu bei. Das Kreativ– und Bildungszentrum für Kinder Kaps, das am 1 . Juni im Mühlbergle 7 öffnet, bildet einen weiteren wichtigen Baustein. Angeboten werden kostenlose Angebote in den Bereichen Bildung und Kreativität für Sechs– bis Zwölfjährige aus allen sozialen Gesellschaftsschichten.

Betrieben wird das Kaps vom Canisius-​Haus. Dessen Einrichtungsleiter Martin Weiland stellte das Kreativ– und Bildungszentrum am Donnerstag im Rahmen eines Pressegespräches vor und betonte das Hauptanliegen: „Es geht uns darum, das Haus für alle zu öffnen.“ Von wem das Kaps finanziell unterstützt wird und welche Angebote vorgesehen sind, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd

