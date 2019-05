DRK-​Kreisversammlung: Viel Dank und Anerkennung

Angefangen beim Bevölkerungsschutz und der Katastrophenhilfe über die Berg– und Wasserwacht bis hin zur umfassenden Sozialarbeit – es ist so vieles, was Dank des Deutschen Roten Kreuzes geleistet werden kann. Im Mittelpunkt der DRK –Kreisversammlung stand deshalb vor allem auch eines: Der Dank und die Anerkennung für die geleistete Arbeit.

Barbara Bosch, die neue Präsidentin des–Landesverbandes, zeigte sich beeindruckt am Freitagabend in der Gemeindehalle Straßdorf. Beeindruckt war sie nicht nur, weil der Kreisverband solide aufgestellt ist, sondern auch breitgefächert. Zudem innovativ und nach vorne schauend. Der Kreisverband, so Bosch, sei gut aufgestellt, die Mitgliederzahlen seien stabil. Den größten Applaus – und das gleich mehrere Male – gab es für einen, der über zwei Jahrzehnte das Deutsche Rote Kreuz auf besondere Art und Weise und mit sehr viel Herzblut geprägt hatte: Bruno Bieser, langjähriger–Kreisgeschäftsführer. Von diesem ganz besonderen Abend und den Geehrten berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.

