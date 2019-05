„fridays for future“ in Gmünd

» Freitag, 24. Mai 2019

„Europawahlen sind Klimawahlen“ – unter diesem Motto rief das Aktionsbündnis „fridays for future Ostalb“ am Freitag zum europaweiten Streik auf. Zwei Tage vor der Europawahl hat der Streik von 7 Uhr morgens bis etwa 17 Uhr nachmittags beim Marienbrunnen auf dem Marktplatz und vor dem Gmünder Rathaus stattgefunden.

Die Hauptkundgebung war fürUhr geplant und wurde auch so durchgeführt. Dazwischen gab es unter anderem immer wieder musikalische Beiträge von Gmünder Schülerinnen und Schülern. „So kurz vor der Europa– und auch vor den Kommunalwahlen müssen wir ein starkes Zeichen für zukunftsfähige Klimapolitik setzen“, so Tim Luka Schwab, einer der Redner und Organisatoren der Veranstaltung. Mehr in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Mai.

