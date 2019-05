Glanzpunkt auf der Ostalb: Das Limesmuseum ist wieder geöffnet

Die Ostalb, ja das ganze Land und die Fachwelt haben eine Glanzpunkt zurück: Am Freitagnachmittag hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann das generalsanierte und völlig neu konzipierte Limesmuseum in Aalen wiedereröffnet.

„Besser kann man’s kaum machen“, lobte Kretschmann das gelungene Werk, in das Stadt, Land und Bund insgesamt rund acht Millionen Euro investiert haben. Und so kurz vor der Europawahl bot der Blick zurück in die römische Vergangenheit in den Reden auch reichlich Gelegenheit, Gegenwart und Zukunft zu beleuchten.Kilometer Obergermanisch-​Rätischer Limes, so Kretschmann weiter, seien nicht nur das größte Bodendenkmal Mitteleuropas, sondern auch „ein verbindendes Band und wichtiges Symbol unserer gemeinsamen europäischen Kulturgeschichte“. Das römische Reich, das sei ein Militärpojekt gewesen, diehingegen sei das größte Friedensprojekt der Weltgeschichte, sagte der Landesvater.

