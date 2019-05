Gmünder Charta der Gemeinsamkeiten: Edzard Reuter hält Festrede

Nun wurde unter Mitwirkung der Bürgerschaft in Form der „Gmünder Charta der Gemeinsamkeiten“ fixiert, was in der Stauferstadt de facto bereits gelebt wird: Das Miteinander ist die Maxime für das Zusammenleben in Gmünd und schließt alle ein, die hier wohnen. Jeder ist willkommen, aber es wird auch erwartet, dass sich jeder an die Grundregeln der Gesellschaft hält.

Den 70 . Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes hat man in Gmünd bewusst für die Präsentation der Gmünder Charta gewählt, denn das Grundgesetz ist ja die Basis, auf der die Gmünder Charta aufgebaut ist, machte Oberbürgermeister Richard Arnold deutlich. „Jeder soll sich in unserer Stadt wohl fühlen, aber dies ist immer ein Geben und ein Nehmen!“, unterstrich Arnold. Er machte keinen Hehl daraus, dass ein Miteinander in der Stadt nach seiner Lesart vom bürgerschaftlichen Engagement geprägt sein muss.



Festredner Edzard Reuter hielt nicht damit hinterm Berg, dass er unter Demokratie keineswegs das Zelebrieren einer Harmonie versteht. „Eine gesunde Demokratie lebt vom Streit. Sprich von der offenen, fairen Auseinandersetzung – aber auch vom Akzeptieren von Mehrheitsentscheidungen!“ Sein grundsätzliches Plädoyer bezog sich auf das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. „Das kann eine ungeahnte Kreativität und Zukunftskraft entfalten“, zeigte er sich überzeugt. „Mit dem Gmünder Weg leisten Sie hier ein großartiges Beispiel für das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft!“





Ausführlich berichtet die Rems-​Zeitung am 24 . Mai über diese Veranstaltung!



