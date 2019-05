Unterstützung bei Hausentrümpelungen

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann haben Angehörige nicht nur mit großen Emotionen zu kämpfen, sondern sehen sich oft auch vor die schwierige Aufgabe gestellt, einen kompletten Haushalt aufzulösen. Ein Haushalt, der voller Erinnerungen steckt. Unterstützung bieten Entrümpelungsteams, so wie jenes von der a.l.s.o.

Unzählig ist die Anzahl der Bücher, Vasen und Teller, die die Männer des–Teams in den vergangenen Jahren in Kisten verpackt haben. Unzählig auch all die Möbelstücke und Sofas, die sie aus den Wohnungen und Häusern getragen haben. Während für Verwandte das Ausräumen eines Hauses oftmals mit großen Emotionen verbunden ist, bedeutet es für Markus Schmid und sein Team schlicht, ihre Arbeit zu erledigen. Dies aber in enger Absprache mit den Angehörigen. Bevor das–Team mit der Entrümpelung beginnt, nehmen sie mit, was ihnen besonders am Herzen liegt. Darunter nicht nur Wertsachen, sondern auch vieles, was Erinnerungen weckt. Die Rems-​Zeitung war bei einer Entrümpelung dabei und berichtet in ihrer Samstagsreportage.

