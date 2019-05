Afrika im Blickpunkt bei der Remstal Gartenschau

Samstag, 25. Mai 2019

Inmitten der Remstal Gartenschau steht Afrika zwei Tage lang im Blickpunkt. Dabei geht nicht zuletzt auch darum, was Kommunen und der Mittelstand unternehmen können, um Ländern in Afrika im globalen Miteinander eine faire Chance zu geben.

Am Freitag begann im im Stadtgarten die Konferenz „Remstal Global – Afrika im Blick anlässlich des Afrikatags“ ; diese geht am Samstag,. Mai, weiter. An beiden Tage geht um die lokale Umsetzung der Agenda– mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern. Tätigkeitsbereiche dieser Agenda sind neben den sozialen Aspekten auch die wirtschaftliche Seite sowie die Ökologie. In seinem Impulsreferat unterstrichBoniface Mabanza, dass leider immer noch sehr viele Entscheidungen über die Zukunft von Afrika außerhalb von Afrika getroffen werden. Statt ausschließlich das Wirtschaftswachstum als Erfolgsindikator heran zu ziehen, sei es zielführender, auf Nachhaltigkeit zu setzen. In den Wortmeldungen der Konferenzteilnehmer wurde sehr bedauert, dass man von Afrika fast immer nur dann in den Medien etwas erfahre, wenn es um Kriege oder Katastrophen gehe. Die positiven Entwicklungen würden hingegen meistens ausgeblendet. Ein anderer Redner mahnte an, dass man die historischen Ursachen für die heutige Situation in Afrika, nämlich Ausbeutung und Sklaverei, nicht einfach ignorieren dürfe.

