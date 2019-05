Durlangen: Autofahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

» Samstag, 25. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: RZ

Am Samstag gegen 14 Uhr befuhr ein 80 -​Jähriger mit seinem PKW die Gmünder Straße in Richtung Tanauer Straße. Kurz vor dem Beginn der Tanauer Straße kam er, möglicherweise aufgrund von gesundheitlichen Problemen, plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Mauer.

Anschließend schleuderte sein Auto gegen eine Stütze eines Carports an einem Wohnhaus in der Tanauer Straße. Der Carport brach zusammen und fiel auf das Auto. Durch die Feuerwehr wurden der 80-​Jährige und sein 78-​jähriger Beifahrer aus dem Auto befreit. Der 80-​Jährige verstarb noch an der Unfallstelle und der 78-​Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 19000 Euro.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Durlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

27 Sekunden Lesedauer

244 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 78