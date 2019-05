Motorradfahrer bei Rattenharz gestürzt

» Samstag, 25. Mai 2019

Ein 18 jähriger Motorrad-​Fahrer befuhr am Freitag gegen 22 . 25 Uhr die Rattenharzer Straße in Richtung Lorch-​Waldhausen. In einer dortigen Linkskurve kam dem Yamaha-​Fahrer ein offenbar zu weit mittig fahrender Pkw entgegen, so dass der 18 jährige nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

07171

3580

In der Folge kam der Yamaha-​Fahrer zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 3580, sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Pkw machen können.

