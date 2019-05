Vorfreude auf die neuen Züge

» Samstag, 25. Mai 2019

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Zimmermann (2) und Sebastian Berger (2)

Im Rahmen eines Bahnhofsfestes stellt das Verkehrsministerium am Samstagvormittag in Gmünd die neuen Züge vor, die ab dem 9 . Juni auf der Remstalbahn fahren werden. Dazu kamen Verkehrsminister Winfried Hermann und Landrat Klaus Pavel nach Gmünd und stellten sich in einer Podiumsdiskussion auch den Fragen der Bürger.

54

Auf der Bühne auf dem Bahnhofsvorplatz wurde ein abwechslungsreiches buntes Programm mit Musik und Tanz dargeboten. Auf dem „Abstellgleis“ konnte man die neuen Flirt-​Züge inspizieren, was ein Großteil der Besucher auch getan hat. Insgesamt starten im Landneue Züge, die dem Land gehören und von Go Ahead geleast und betrieben werden. „Eine deutliche Verbesserung“, sagt der Verkehrsminister, der sich auch beim Landkreis bedankte, der zur Mitfinanzierung beigetragen habe. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

31 Sekunden Lesedauer

198 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66