Wochenende: Verlieben … aber digital

» Samstag, 25. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Wochenende! Und was für eines! Für alle mit dem Superwahltag am Sonntag, für die Fußballer das DFB –Pokalendspiel in Berlin zwischen Bayern München und RB Leipzig. Und für alle Leser/​innen der Rems-​Zeitung mit der super Wochenende-​Beilage mit dem Titelthema „Verlieben … aber digital.“

Die Wochenende-​Beilage kann man an jedem Samstag in der Rems-​Zeitung lesen. Traditionell findet man dort einen großen Reise– und Urlaubsteil, aber auch ständig Themen, die die Menschen interessieren. Und wer neben dem Lesen der Zeitung auch noch die meiste Zeit am Tag online verbringt, der hat sicher auch schon Leute kennengelernt, denen man sonst nicht begegnet wäre. Viele Menschen suchen dort ganz gezielt Kontakt(e) in den Kennenlern-​Portalen. Doch ist die Partnersuche im Internet der letzte große Selbstbetrug? In unserer Titelstory erzählt eine junge Frau.

Vielleicht passt dazu auch das Thema auf der Seite „Kind+Kegel“: Hurra, wir verblöden! Der Mensch liest zwar immer mehr, aber meist auf dem Smartphone, was nach Meinung der Wissenschaftlerin Maryanne Wolf gravierende Folge haben kann. Für das menschliche Gehirn und für die demokratische Gesellschaft. Sie sagt: “ Für Weisheit muss man sich Zeit nehmen.“

Also ein lesenswertes Wochenende — nehmen Sie sich dazu die Zeit. Viel Vergnügen am Samstag mit der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

51 Sekunden Lesedauer

145 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 73